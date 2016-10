MGM 21:35 bis 23:00 Western Die Todesreiter USA 1969 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Joshiah (Jack Palance) führt die berüchtigte Galt-Bande an. Als sein Sohn David (Vince Edwards) mit ihm bricht und der Familie den Rücken kehrt, verurteilt ihn Joshiah zum Tod. David flieht nach Chilon in Texas. Als seine Verwandtschaft die Stadt ausplündern will, kommt es zum Kampf auf Leben und Tod. - Knallharter Western mit Jack Palance als fiesem Gangsterboss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vince Edwards (David Galt) Jack Palance (Josiah Galt) George Maharis (Jacob Galt) Neville Brand (Marshal Kilpatrick) Sylvia Syms (Laura) Christian Roberts (Adam Galt) Kate O'Mara (Adah) Originaltitel: The Desperados Regie: Henry Levin Drehbuch: Walter Brough Kamera: Sam Leavitt Musik: David Whitaker Altersempfehlung: ab 16