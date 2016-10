MGM 20:15 bis 21:35 Western Überfall in Texas USA 1953 20 40 60 80 100 Merken Einst war Billy Ringo (George Montgomery) ein berüchtigter Scharfschütze. Nun aber will der Outlaw aus Liebe zur schönen Arlene (Helen Westcott) ein friedliches Leben als Farmer führen. Seine alte Bande lässt ihn nicht. Sie will ihn mit allen Mitteln für einen Bankraub gewinnen. - Solider B-Western, in dem auch noch Wyatt Earp am Rande auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Montgomery (Billy Ringo) Tab Hunter (Chip Ringo) Helen Westcott (Arlene Reach) John Dehner (Matt Ringo) William Bishop (Ike Clinton) Jack Elam (Rusty Kolloway) James Millican (Wyatt Earp) Originaltitel: Gun Belt Regie: Ray Nazarro Drehbuch: Jack de Witt, Richard Schayer Kamera: W. Howard Greene Musik: Irving Gertz Altersempfehlung: ab 12