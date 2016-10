MGM 19:20 bis 20:15 Serien Die Glorreichen Sieben Eine alte Rechnung USA 1997 Stereo Merken Eine alte Frau, die Vin an seine Mutter erinnert, sucht Schutz bei den glorreichen Sieben, nachdem ihre Ranch geplündert wurde. Vin nimmt sich ihrer an. Die Frau führt die Sieben zu der Gang, die die Verwüstung mehrerer Farmen auf dem Gewissen hat. Chris entdeckt, dass der Anführer der Bande ein alter Feind von ihm ist, mit dem er noch einige Rechnungen offen hat. Eine willkommene Gelegenheit, diese endlich zu begleichen. - Teil 8 der TV-Serie, die auf dem gleichnamigen Westernklassiker von John Sturges basiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J.D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Gregg Champion Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Michael Norell Musik: Don Harper, Dave Metzger Altersempfehlung: ab 12