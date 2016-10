MGM 09:50 bis 11:25 Komödie Unsere feindlichen Nachbarn USA 1995 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kalte Krieg ist endgültig vorbei und die Beliebtheit des US-Präsidenten (Alan Alda) sinkt in den Keller. Was tun? Ganz klar, ein neues Feindbild muss her! Wie wäre es mit... Kanada? Flugs wird das Nachbarland zur neuen Bedrohung für die USA stilisiert. Bud Boomer (John Candy), der Sheriff von Niagara Falls, macht sich mit ein paar Kumpels zum Kampf nach Kanada auf. - Bitterböse Satire des späteren "Fahrenheit 9/11"-Regisseurs Michael Moore. Mit John Candy in seiner letzten Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Candy (Bud Boomer) Alan Alda (Präsident der Vereinigten Staaten) Bill Nunn (Kabral) Kevin J. O'Connor (Roy Boy) Rhea Perlman (Honey) Kevin Pollak (Stu Smiley) Rip Torn (General Dick Panzer) Originaltitel: Canadian Bacon Regie: Michael Moore Drehbuch: Michael Moore Kamera: Haskell Wexler Musik: Elmer Bernstein, Peter Bernstein Altersempfehlung: ab 12