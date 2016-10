MGM 06:45 bis 08:20 Drama Robinson Crusoe - Reise ins Abenteuer GB, USA 1988 Nach dem Roman von Daniel Defoe Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Virginia, 1810: Sklavenhändler Robinson Crusoe (Aidan Quinn) will aus Afrika "Nachschub" beschaffen und in seiner Heimat verkaufen. Nach einem Schiffbruch stranden Crusoe und Schiffshund Scamp als einzige Überlebende auf einer einsamen Insel. Als eines Tages Kannibalen mit Booten dort landen, freundet sich Crusoe mit einem der Eingeborenen an. - Neuverfilmung des Literaturklassikers über den berühmten Schiffbrüchigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aidan Quinn (Crusoe) Ade Sapara (Menschenfresserkrieger) Timothy Spall (Reverend Milne) Michael Higgins (Dr. Martin) Oliver Platt (Mr. Newby) Shane Rimmer (Mr. Mather) Elvis Payne (Sklave) Originaltitel: Crusoe Regie: Caleb Deschanel Drehbuch: Walon Green Kamera: Tomislav Pinter Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 398 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 158 Min.