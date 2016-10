MGM 16:55 bis 18:40 Drama 137 Karat - Ein fast perfekter Coup F, LUX, B 2014 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mindestens 40 Millionen soll der weltberühmte Florentiner Diamant auf einer Auktion bringen. Nicht, wenn es nach dem Kleinkriminellen Simon geht, der zusammen mit seinem Komplizen andere Pläne für das wertvolle Juwel hat. Er plant, das gute Stück in einem präzise ausgeklügelten Coup zu stehlen. Und schleicht sich dafür in Leben und Bett der schönen Diamantenexpertin Julia. Aber nicht nur für sie nehmen die Ereignisse in Folge des Raubzuges eine unerwartete Wendung. - Frankreichs Antwort auf Ocean's Eleven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yvan Attal (Simon) Bérénice Bejo (Julia) Jean-François Stévenin (Albert) Antoine Basler (Scylla) Jacques Spiesser (Pierre Neuville) Annie Cordy (Inès de Boissière) Michel Israel (Jacques Galley) Originaltitel: Le dernier diamant Regie: Eric Barbier Drehbuch: Eric Barbier, Marie Eynard, Trân-Minh Nam Kamera: Denis Rouden Musik: Renaud Barbier Altersempfehlung: ab 12