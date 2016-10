MGM 15:10 bis 16:55 Komödie Pizza, Pizza - Ein Stück vom Himmel USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein kleines Städtchen in Connecticut: Daisy (Julia Roberts), ihre Schwester Kat (Annabeth Gish) und Jojo (Lili Taylor) bedienen in dem Restaurant "Mystic Pizza". Jede der drei hat so ihre größeren oder kleineren Probleme mit der Liebe. - Ein früher Julia-Roberts-Film, charmant und witzig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Roberts (Daisy Arujo) Annabeth Gish (Kat Arujo) Lili Taylor (Jojo Barboza) Vincent D'Onofrio (Bill Montijo) William R. Moses (Tim Travers) Adam Storke (Charles Gordon Windsor, Jr.) Conchata Ferrell (Leona Valsouano) Originaltitel: Mystic Pizza Regie: Donald Petrie Drehbuch: Amy Jones, Perry Howze, Alfred Uhry Kamera: Tim Suhrstedt Musik: Jacques Zwart, Hot Chocolate, Lian Ross, Melanie Altersempfehlung: ab 12