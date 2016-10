MGM 11:55 bis 13:25 Sonstiges Im Bann der dunklen Mächte USA 2006 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit ihrer Kindheit bereiten Sarah (Mika Boorem) ihre übersinnlichen Kräfte nur Probleme. Mit ihrer anscheinend gewöhnlichen Schwester Lindsey (Summer Glau) steht sie schon immer in Konkurrenz. Als beide aufs College kommen, wollen sie ihr Leben neu beginnen. Bald merken sie aber, dass auch auf dem Campus jede Menge mysteriöse Mächte auf sie warten. - Unheimlicher Mystery-Thriller mit "Terminator: Sarah Connor Chronicles"-Star Summer Glau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mika Boorem (Sarah Goodwin) Summer Glau (Lindsey Goodwin) Joanna Garcia (Corinne) Tessa Thompson (Esme) Morgan Fairchild (Trina Goodwin) Jennifer Tilly (Dr. Eugenia Hunter) Ben Ziff (Finn) Originaltitel: The Initiation of Sarah Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Dan Berendsen Kamera: Manfred Guthe Musik: John van Tongeren Altersempfehlung: ab 16