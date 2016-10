MGM 04:30 bis 06:25 Komödie Zurück zu dir USA 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Architekt Bob (David Duchovny) lebt mit seiner Frau glücklich in Chicago. Als sie ums Leben kommt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Ein Jahr später lernt er Grace (Minnie Driver) kennen . Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch die beiden verbindet mehr als ihre Gefühle. - Leichthändig inszenierte Romanze mit tragischen Untertönen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Bob Rueland) Minnie Driver (Grace Briggs) Carroll O'Connor (Marty O'Reilly) Robert Loggia (Angelo Pardipillo) Bonnie Hunt (Megan Dayton) David Alan Grier (Charlie Johnson) James Belushi (Joe Dayton) Originaltitel: Return to Me Regie: Bonnie Hunt Drehbuch: Bonnie Hunt, Don Lake Kamera: László Kovács Musik: Nicholas Pike Altersempfehlung: ab 6