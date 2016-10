MGM 15:00 bis 16:20 Actionfilm Soldier Boyz USA 1995 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine vietnamesische Terrorgruppe hat die Tochter eines amerikanischen Millionärs gekidnappt und obendrein ein UN-Flugzeug abgeschossen. Da die US-Regierung nicht eingreift, bleibt alles an Ex-Marine Tolliver (Michael Dudikoff) hängen. Der betreut inzwischen junge Kriminelle in einem Knast in L.A. Aus den hoffnungslosesten Fällen formt er eine einsatzfreudige Truppe und zieht in einen gnadenlosen Dschungelkrieg. - Knallhartes Actiondrama mit Dudikoff in gewohnter Manier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Dudikoff (Major Howard Toliver) Cary-Hiroyuki Tagawa (Vinh Moc) Tyrin Turner (Butts) Jacqueline Obradors (Vasquez) David Barry Gray (Lamb) Channon Roe (Brophy) Demetrius Navarro (Lopez) Originaltitel: Soldier Boyz Regie: Louis Morneau Drehbuch: Darryl Quales Kamera: Mauro Fiore Musik: Terry Plumeri Altersempfehlung: ab 18