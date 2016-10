Marion (Gena Rowlands), Philosophieprofessorin um die 50, ist mit dem erfolgreichen Arzt Ken (Ian Holm) scheinbar glücklich verheiratet. Um ungestört an ihrem neuen Buch zu arbeiten, zieht sie sich in ein Appartement zurück. Durch einen Kaminschacht hört Marion zufällig die Therapiesitzungen einer unglücklichen Frau (Mia Farrow) mit. Sie beginnt, über ihr eigenes Leben nachzudenken . - Ernster Woody-Allen-Film im Stil von dessen Vorbild Ingmar Bergman. In Google-Kalender eintragen