MGM 04:35 bis 06:25 Actionfilm Challenge - Die Herausforderung USA 1993 Dolby 16:9 HDTV Seit zwei Jahren hat das Football-Team der "Wolves" kein Glück mehr. Um endlich wieder einen Sieg einzufahren, setzt Coach Winters (James Caan) auf Quaterback Joe (Craig Sheffer) und den Neuling Darnell (Omar Epps). Bis die Jungs allerdings so richtig in Fahrt kommen, müssen sie erst einige Probleme lösen, etwa mit ihren Freundinnen. - Mitreißendes Sportlerdrama mit der jungen Halle Berry in einer Nebenrolle. Schauspieler: James Caan (Sam Winters) Halle Berry (Autumn) Omar Epps (Darnell Jefferson) Craig Sheffer (Joe Kane) Kristy Swanson (Camille) Abraham Benrubi (Bud-Lite) Duane Davis (Alvin Mack) Originaltitel: The Program Regie: David S. Ward Drehbuch: David S. Ward, Aaron Latham Kamera: Victor Hammer Musik: Michel Colombier Altersempfehlung: ab 12