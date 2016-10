MGM 01:25 bis 03:00 Drama Der Ambassador USA 1984 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Peter Hacker (Robert Mitchum) ist der amerikanische Botschafter in Israel und darum bemüht, Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu stiften. Sein Versuch scheint zum Scheitern verurteilt, als ein Treffen von Studenten beider Seiten von einem blutigen Zwischenfall überschattet wird. Doch selbst, als sich herausstellt, dass seine Frau (Ellen Burstyn) eine Affäre mit einem hohen Vertreter der PLO (Fabio Testi) hat, will Hacker weiter für das Erreichen seines Ziels arbeiten. - Politthriller mit Robert Mitchum, Rock Hudson und Donald Pleasence. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Mitchum (Peter Hacker) Rock Hudson (Frank Stevenson) Ellen Burstyn (Alex Hacker) Donald Pleasence (Minister Erez) Fabio Testi (Mustapha Hashimi) Michal Bat Adam (Tova) Chelli Goldenberg (Rachel) Originaltitel: The Ambassador Regie: J. Lee Thompson Drehbuch: Ronald M. Cohen, Max Jack, Elmore Leonard Kamera: Adam Greenberg, Ofer Inov, Avraham Karpick Musik: Dov Seltzer Altersempfehlung: ab 16