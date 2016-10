MGM 23:55 bis 01:25 Horrorfilm ATM - Tödliche Falle CDN, USA 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einer Betriebsfeier fragt David (Brian Geraghty) seine Kollegin Emily (Alice Eve), ob er sie nach Hause fahren soll. Zu Davids Freude willigt Emily ein, aber auch Kollege Corey (Josh Peck) lässt sich mitnehmen. Weil dieser noch Hunger hat und Geld abheben muss, suchen sie mitten in der Nacht einen Geldautomaten auf. Bevor sie die Kabine wieder verlassen, beobachten sie einen brutalen Mord. Sie haben nun die Wahl: Bleiben sie in der vermeintlich sicheren, aber stark unterkühlten Kabine oder versuchen sie an dem Killer vorbeizukommen. - Überlebenskampf auf engstem Raum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Geraghty (David) Alice Eve (Emily) Josh Peck (Corey) Aaron Hughes (Wächter) Will Woytowich (Sargent) Glen Thompson (Harold) Robert Huculak (Robert) Originaltitel: ATM Regie: David Brooks Drehbuch: Chris Sparling Kamera: Bengt Jonsson Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 16