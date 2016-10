MGM 18:45 bis 20:15 Actionfilm Highway Heat USA 1994 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jack Hammond (Charlie Sheen), ein unschuldig verurteilter Bankräuber, wird ins Gefängnis überstellt. Doch auf dem Weg dorthin kann er entkommen. An einer Tankstelle nimmt er die junge Natalie (Kristy Swanson) als Geisel und flieht mit ihr in Richtung Mexiko. Bald stellt sich heraus, welch kostbare Fracht Jack mit an Bord hat: Natalie ist die Tochter eines Milliardärs! Es beginnt eine gnadenlose Jagd, an der sich nicht nur die Polizei, sondern auch die Medien eifrig beteiligen. - Rasante Verfolgungsjagd durch Südkalifornien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Jack Hammond) Kristy Swanson (Natalie Voss) Henry Rollins (Dobbs) Josh Mostel (Figus) Ray Wise (Dalton Voss) Wayne Grace (Chief Boyle) Rocky Carroll (Byron Wilder) Originaltitel: The Chase Regie: Adam Rifkin Drehbuch: Adam Rifkin Kamera: Alan Jones Musik: Richard Gibbs Altersempfehlung: ab 12