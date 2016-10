MGM 15:50 bis 18:30 Western Weites Land USA 1958 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken James McKay (Gregory Peck) kommt nach San Rafael, um die Ranchertochter Patricia (Carroll Baker) zu heiraten. Die Familie der Braut liegt mit einer anderen Rancherfamilie im Streit um Wasserrechte. James glaubt nicht an Gewalt und beschließt, den Streit auf seine Weise zu schlichten. - Western mit faszinierenden Landschaftsaufnahmen und toller Musik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gregory Peck (James McKay) Jean Simmons (Julie Maragon) Carroll Baker (Patricia Terrill) Charlton Heston (Steve Leech) Burl Ives (Rufus Hannassey) Charles Bickford (Henry Terrill) Alfonso Bedoya (Ramón Guiteras) Originaltitel: The Big Country Regie: William Wyler Drehbuch: Robert Wyler, James R. Webb, Sy Bartlett Kamera: Franz Planer Musik: Jerome Moross