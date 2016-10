Wanda (Jamie Lee Curtis), Otto (Kevin Kline), Ken und George begehen einen Juwelenraub. Beim Teilen versuchen sie sich gegenseitig auszutricksen. George, der als einziger das Versteck der Beute kennt, landet im Gefängnis. Wanda macht sich daher an seinen Verteidiger Archie heran. - Witzig und skurril, in bester Monty-Python-Tradition. Oscar für Kevin Kline. In Google-Kalender eintragen