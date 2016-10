MGM 15:20 bis 16:35 Western Der Rächer wartet schon USA 1957 Lucas Todd SW 20 40 60 80 100 Merken Brook Mitchell (John Derek) hatte einst in Notwehr einen Mann erschossen und kommt nun aus dem Gefängnis frei. In seinem Städtchen gilt er trotzdem als Mörder. Der Bruder des Getöteten sinnt auf Rache: Er engagiert einen Banditen, der Brook provozieren und in töten soll. - Eine zu Unrecht in Vergessenheit geratene Western-Perle von Gerd Oswald ("Schachnovelle"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Derek (Brock Mitchell) John Smith (Miley Sutton) Carolyn Craig (Ginny Clay) Nick Adams (Tracy Mitchell) Gage Clarke (Chad Deasy) Robert Griffin (Sheriff Clay) Malcolm Atterbury (Norris) Originaltitel: Fury at Showdown Regie: Gerd Oswald Drehbuch: Jason James Kamera: Joseph LaShelle Musik: Harry Sukman