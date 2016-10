MGM 06:30 bis 08:35 Musikfilm Der Mann von La Mancha USA, I 1972 Verfilmung des gleichnamigen Broadway-Musicals nach Cervantes' Roman "Don Quixote" Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während der spanischen Inquisition kommt Dichter Cervantes (Peter O'Toole) in den Kerker. Dort spielt er den Mithäftlingen Szenen aus "Don Quixote" vor. Cervantes übernimmt die Titelrolle. Gemeinsam mit seinem Diener Sancho Panza duelliert er sich mit Windmühlen und verteidigt Lady Dulcinea, deren Part die Prostituierte Aldonza (Sophia Loren) übernimmt. - Aufwändige Verfilmung des gleichnamigen Musicals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter O'Toole (Don Quichotte/Cervantes) Sophia Loren (Dulcinea/Aldonza) James Coco (Sancho Pansa) Harry Andrews (Gastwirt/Gouverneur) John Castle (Sanson Carrasco/Herzog) Brian Blessed (Pedro) Ian Richardson (Der Pater) Originaltitel: Man of La Mancha Regie: Arthur Hiller Drehbuch: Dale Wasserman Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Mitch Leigh