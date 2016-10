Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Utrechtse Heuvelrug NL 2016 HDTV Merken Zuster Greet is diacones in Amerongen op de Utrechtse Heuvelrug. Ze staat daar aan het roer van het Diaconessenhuis. Ooit was zuster Greet een verlegen meisje, maar ze is nu een zuster met flair, humor en wijsheid. Samen met zuster Greet gaat Mirjam op weg naar Schiphol om een zuster uit Suriname te op te halen. Ze praten over hoe je kunt overleven als je kwetsbaar bent, niet alleen persoonlijk maar ook als kleiner wordende geloofsgemeenschap. Jan Willem staat met het Geloof en een Hoop Liefde-bankje in Leersum en nodigt mensen uit om met hem in gesprek te gaan. Bart en Jolene van Oost hadden mooie banen, maar ze waren nooit tevreden aan het eind van een werkdag. Nu is dat wel anders! Hoe is ze dat gelukt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde