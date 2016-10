Niederlande 2 11:25 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Met: Snapchat gaat naar de beurs en is naar schatting zo'n 25 miljard dollar waard. We praten over het succes achter deze app met Alexander Klöpping, en Tim van der Wiel (18) en Liam Tjoa (19), die een succesvol bedrijf hebben dat Snapchatcampagnes maakt. * Vrijdag komt het 14e album van Leonard Cohen uit: 'You Want It Darker'. Een album over het voorbijgaan, het leven en de dood. Aan tafel: Cohen-fan Mart Smeets. * Amerika maakt zich op voor het allerlaatste debat tussen Trump en Clinton. Trump staat er niet al te best voor. Daarom vroegen wij een aantal reclamebureaus om voor hem een comeback-spot te maken. * Muziek is van Kraak & Smaak, tafeldame is Fidan Ekiz en Nico Dijkshoorn dicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door