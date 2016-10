Niederlande 2 10:10 bis 10:50 Sonstiges Zembla De propagandamachine van IS NL 2016 HDTV Merken IS heeft de krachtigste propagandamachine sinds de nazi's. Inmiddels zijn dertigduizend buitenlandse jihadisten naar Syrië vertrokken, waaronder 250 Nederlanders. De strijders sluiten zich vooral aan bij IS, dankzij het media-apparaat dat overuren draait. Geen grens gaat de terreurgroep te ver. Zelfs kinderen worden ingezet bij de gelikte executievideo's, die één-op-één gekopieerd lijken uit Hollywood-films, games en reality-tv-shows. Onze beeldcultuur is gekaapt door de terroristen en wordt nu tegen ons gebruikt. Zembla internationaal gaat op zoek naar het brein achter het publiciteitsoffensief en brengt een huiveringwekkende Franse documentaire. Getuigen van binnenuit geven een unieke blik achter de schermen. Zelden spreken ze met Westerse media en ze verschijnen anoniem in beeld. Een van de bronnen werkte voor een van de mediakantoren van IS. De man zegt daar nu spijt van te hebben en vluchtte afgelopen jaar naar Europa. Zijn achtergrond houdt hij verborgen. Hij wordt in Amsterdam geïnterviewd en gefilmd. Zembla internationaal onderzoekt de propagandamachine van IS. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zembla