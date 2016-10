Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Utrechtse Heuvelrug NL 2016 HDTV Merken Inez en Andre hebben vijf eigen kinderen en vier pleegkinderen. Ze wonen in een groot huis, ergens op de Utrechtse Heuvelrug. Het huis heeft voldoende ruimte voor alles en iedereen. Maar hoe is het in de praktijk om al je ruimte te delen met zoveel kinderen? Inez en Andre praten met Jan Willem openhartig over hoe het is om zowel voor eigen als pleegkinderen te zorgen. Waar lopen ze tegenaan in de dagelijkse praktijk en hoe is het om samen gezinsmanager te zijn, maar ook echtgenoten? Jan Willem loopt en klust een dagje mee aan de enorme boomhut die de tuin rijk is. Bert van Leeuwen gaat in Driebergen op zoek naar wat mensen aan voorwerpen van geloof, hoop en liefde in huis hebben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde