Hindoe? Het huwelijk NL 2016 HDTV Narsingh onderzoekt de vrijheid of juist het gebrek aan vrijheid rond liefde en huwelijk. Het huwelijksleven wordt als een belangrijke fase omschreven in hindoeïstische geschriften. Narsingh ontmoet een jonge man, Ajay Singh, wiens moeder duidelijk maakt waarom hij getrouwd het huis uit moet. Oetra Gopal, wethouder GroenLinks in Hoogezand-Sappemeer, laat door middel van een theaterstuk horen wat haar uithuwelijking met haar heeft gedaan. En de moeder van Narsingh, een hindoeïstische monnik, onthult na jaren een liefdesgeheim aan hem. Moderation: Narsingh Balwantsingh Originaltitel: 100% Hindoe