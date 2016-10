Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Utrechtse Heuvelrug NL 2016 HDTV Merken Diana Tol is een echte Rotterdamse maar woont op de Utrechtse Heuvelrug. Sinds 2000 heeft Diana SLE: een ernstige auto-immuunziekte die haar organen aantast. Daar bovenop kreeg ze vorig jaar een herseninfarct. Ondanks alle tegenslag is Diana in staat nuchter te blijven en zit ze vol Rotterdamse humor. Vandaag is een dag vol tegenstrijdigheden. Diana moet naar het ziekenhuis voor een uitslag, maar ze is ook bezig om voor 's avonds een barbecue voor te bereiden voor de jeugdgroep van haar kerk. Hella loopt deze spannende dag met haar mee en probeert achter het geheim van Diana's overlevingsdrang te komen. Jan Willem staat met het bankje in hartje Leersum en heeft een verrassende ontmoeting met een herderin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush, Henk van Steeg, Hella Van der Wijst, Mirjam Bouwman, Bert van Leeuwen Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde