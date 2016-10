Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Utrechtse Heuvelrug NL 2016 HDTV Merken Erik Geytenbeek is kasteelheer van de buitenplaats Hindersteyn in Langbroek op de Utrechtse Heuvelrug: een prachtig klein kasteeltje dat met hart en ziel wordt onderhouden door Erik zelf. Ondersteund door een groep vrijwilligers die Erik, bij gebrek aan bloedverwanten dichtbij, bijna als een familie bijstaat. Vandaag is het de Nacht van de Buitenplaats. Erik verwacht een grote groep mensen die hij allemaal buiten aan lange tafels kwijt moet voor een groot openluchtdiner. Kefah neemt een kijkje achter de schermen van het opgewekte, maar soms ook gecompliceerde kasteelleven van Erik Geytenbeek. Bert van Leeuwen deelt de letters van geloof, hoop en liefde uit in Driebergen. In het prachtige Toscane ontmoeten we twee geliefden die elkaar na jaren weer gevonden hebben. De liefde is mooi en alle mensen genieten op de camping. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Hella Van der Wijst, Mirjam Bouwman, Bert van Leeuwen, Kefah Allush Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde