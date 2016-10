Niederlande 2 13:55 bis 14:30 Sonstiges Groen Licht NL 2016 HDTV Merken Met: De stad Amsterdam hakt elk jaar 9.000 bomen om en tot voor kort verdwenen die in de versnipperaar. Verschrikkelijk zonde, vindt Stadshout. Deze organisatie haalt de bomen op en maakt daar weer nieuwe dingen van. Zo koop je een bankje of een broodplank uit je eigen straat. Brecht stapt op de zaagmachine. * In de rubriek "Op je Bord" kijken we in de keuken van kunstenaar Tinkebell. Zij eet graag vis en koopt die bij de visboer. Die vis heeft geen keurmerk, maar de visboer zegt: "Vertrouw mij nou maar, die vis is duurzaam." Kun je de visboer inderdaad op z'n blauwe ogen geloven? * Elke keer als je de wc doortrekt verdwijnt er negen liter drinkwater in het riool. Eigenlijk een verspilling van jewelste. Milouska zoekt uit hoe ze, in haar eigen stadshuis, veel meer gebruik kan maken van regenwater. * En wist je dat voorverpakte en gewassen groente misschien wel beter is voor het milieu dan niet-voorverpakte groente? In Google-Kalender eintragen Moderation: Brecht van Hulten, Milouska Meulens, Elena Lindemans Originaltitel: Groen Licht