Niederlande 2 11:30 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Met: Asscher wil lijsttrekker worden van de PvdA. Wat zijn de gevolgen van zijn kandidaatstelling? Aan tafel: Felix Rottenberg, Sywert van Lienden en Paul Witteman. * 400 jaar geleden overleed William Shakespeare. Na "Koopman van Venetië" en "Othello" geven Gijs Scholten van Aschat en Pierre Bokma een mini-college over Richard de Derde. * Afgelopen weekend ging op het Cinekid Festival een documentaire in première over de 14-jarige goochelaar Alfredo Lorenzo. Alfredo zit met Hans Klok bij ons aan tafel. * Muziek is er van Agnes Obel. * Tafeldame is Halina Reijn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door