Niederlande 2 23:05 bis 23:40 Sonstiges Kruispunt Opgeruimd! NL 2016 HDTV Merken We komen om in onze spullen. Kasten puilen uit, zolders en kelders liggen tjokvol. Kruispunt gaat ontspullen met een opruimcoach. Waarom hechten we zo aan materiële zaken? Marjolein Jonker woont in een "tiny house" van twintig vierkante meter en mist niets. Monnik Thomas Quartier laat zijn sobere kamers zien. Ook hij moest afscheid nemen van zijn bezit. Worden we inderdaad gelukkiger zonder die ballast? In Google-Kalender eintragen Moderation: Wilfred Kemp Originaltitel: Kruispunt