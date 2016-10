Niederlande 2 21:20 bis 22:00 Sonstiges Andere Tijden Hoe de rokers zijn verdreven NL 2016 HDTV Merken De legendarische dokter Meinsma constateerde al heel vroeg dat roken ongezond is. Ook de ontdekking dat "meeroken" kwalijk kan zijn, is niet van vandaag of gisteren. Toch herinnert menigeen zich nog de tijd dat je vrijuit in treincoupés of op het werk kon roken. Ook op tv en in reclames werd er vrolijk op los gepaft. Over de titanenstrijd van de antirooklobby, die decennialang tegen molens leek te vechten en in Den Haag nauwelijks voet aan de grond kreeg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sheila Sitalsing Originaltitel: Andere tijden