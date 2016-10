Niederlande 2 20:30 bis 21:20 Sonstiges Verborgen Verleden special NL 2016 HDTV Merken Jubileumprogramma rondom de vijftigste aflevering, met een terugblik op de inmiddels al rijke historie van het programma. Onder leiding van Paul Witteman kijken zes hoofdpersonen van de afgelopen jaren terug op hun ervaringen. Hoe was het om aan Verborgen verleden mee te doen? Wat gebeurde er na de opnamen en de uitzending? Zijn ze erdoor veranderd? Speurden zij verder naar voorouders? Oktober is de Maand van de Geschiedenis met dit jaar als thema 'Grenzen'. Ook in Verborgen verleden zijn veel verhalen verteld over voorouders die hun land verlieten vanwege oorlog, armoede of een andere dreiging. De meeste hoofdpersonen hebben dan ook voorouders in verschillende landen en soms verschillende continenten. Ook in andere opzichten hebben voorouders grenzen overschreden. Welke dat waren en hoe dat doorwerkt in de hoofdpersonen van Verborgen verleden bespreekt Paul Witteman met zijn gasten. Uiteraard komen ook de mooiste fragmenten uit Verborgen verleden van de afgelopen jaren voorbij. Gasten o.a.: Tom Egbers, Jetty Mathurin, Herman Pleij, Dominique van der Heyde, Teun van de Keuken en Jack van Gelder. In Google-Kalender eintragen Moderation: Paul Witteman Originaltitel: Verborgen verleden