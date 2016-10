Beate Uhse TV 23:20 bis 00:55 Erotikfilm American Werewolf in London - Die Sex Parodie USA 2011 Stereo 16:9 Merken Eine aufwändige Persiflage der Horrorkomödie von 1981. Zwei amerikanische Studenten werden beim Wandern durch England von einem Werwolf angefallen. Während Jack stirbt, kommt David mit einigen Kratzern davon. Diese bringen leider nicht nur die Fürsorge einer scharfen Krankenschwester mit sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Werewolf In London Xxx Porn Parody Regie: Jim Powers Altersempfehlung: ab 18