Sky Sport 2 18:30 bis 21:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FC Krasnodar - FC Schalke 04, Gruppenphase 3. Spieltag Stereo Live 16:9 HDTV Zwei Spiele, zwei Siege: Im Gegensatz zum Bundesliga-Start läuft es für Schalke 04 in der Europa League wie geschmiert. Zuletzt bezwangen die "Knappen" vor heimischer Kulisse den FC Salzburg mit 3:1. S04-Mann des Abends war Benedikt Höwedes, der einen Treffer selbst erzielte und ein Salzburger Eigentor vorlegte. "Wer am Ende die Tore schießt, ist aber letztlich egal", so der Weltmeister. Tore schießen kann auch Schalkes nächster Gegner, der FK Krasnodar. Die Russen zerlegten den OGC Nizza mit 5:2 und nehmen damit den Spitzenplatz der Gruppe I ein. Nun kommt es zum Kampf um die Tabellenspitze. Setzt S04 seine internationale Sieges-Serie fort? Kommentar: Marc Hindelang.