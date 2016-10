Sky Sport 2 05:30 bis 06:00 Magazin X-treme Mountainbike: Trans Baviaans D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Trans Baviaans ist ein 24-Stunden-Mountain-Bike-Marathon. Eine Etappe über 230 Kilometer. Gestartet wird in Willowmore im Herzen des Eastern Cape Karoo. Das Ziel befindet sich in Jeffreys Bay, der Surf-Hauptstadt Südafrikas. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: X-treme