Sky Sport 2 01:00 bis 02:15 Volleyball Beach-Volleyball Smart Beach Tour: Finale Frauen in Hamburg 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einem erfolgreichen Auftakt in Münster heißt die nächste Station der smart beach tour Hamburg. Neuer Austragungsort ist in diesem Jahr das Tennisstadion Rothenbaum - genau im Herzen der Hansestadt. Berechtigte Hoffnungen auf den Sieg dürften sich bei den Damen wieder Katharina Schillerwein und Cinja Tillmann machen. Das Duo konnte den "Hamburg cup" in den letzten beiden Jahren für sich entscheiden und auch beim Tourauftakt in Münster triumphieren. Bei den Männern gehen wohl Lars Flüggen und Markus Böckermann als Favoriten ins Rennen - vorausgesetzt, dass Flüggen bis Juni wieder fit ist. Bei den Qatar Open zog er sich Mitte April eine Meniskusverletzung zu. Das derzeit beste deutsche Her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie