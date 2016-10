Sky Sport 2 18:15 bis 20:15 Handball Handball: Velux EHF Champions League Paris Saint-Germain HB - SG Flensburg-Handewitt, Gruppenphase, 4. Spieltag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Sprung an die Spitze verpasst, erste CL-Pleite kassiert: Die SG Flensburg-Handewitt musste sich vor eigenem Publikum dem FC Barcelona mit 27:28 geschlagen geben. Zufrieden war SG-Coach Ljubomir Vranjes dennoch: "Ich bin sehr stolz darauf, wie meine Mannschaft gekämpft hat." Gegen die Katalanen fehlte nicht viel zum Sieg, allerdings machten die Norddeutschen in den entscheidenden Situationen zu viele Schnitzer. "Gegen so ein Top-Team wie Barcelona haben wir uns ein paar Fehler zu viel erlaubt", ärgerte sich SG-Spieler Henrik Toft Hansen. Möglichkeit zur Besserung bietet die Partie gegen den nächsten Titelfavoriten Paris Saint-Germain. Besteht Flensburg bei PSG? Kommentar: Karsten Petrzika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie