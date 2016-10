Sky Sport 2 13:00 bis 14:00 Golf Golf: Asian Tour Highlights Indonesian Masters presented by Zurich in Jakarta (Indonesien) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Beim BNI Indonesian Masters presented by Zurich im Royale Jakarta Golf Club ging es um insgesamt 750.000 US-Dollar Preisgeld. Der Sieger erhielt 135.000 davon. Bekanntester Name im Feld: Thongchai Jaidee aus Thailand. Der allerdings hatte mit dem Kampf um Platz eins nichts zu tun. Für ihn sprang ein Landsmann in die Bresche. In Google-Kalender eintragen