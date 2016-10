Sky Sport 2 02:15 bis 03:30 Volleyball Beach-Volleyball Smart Beach Tour: Finale Männer in Binz 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Von Hamburg zur Ostsee! Auch 2016 macht der smart super cup in Binz auf Rügen Halt. Deutschlands größte Insel gehört dank ihrer tollen Atmosphäre, Kulisse und des schönen Sandstrands wegen zum festen Fahrplan der Tour. "Die Stimmung war wieder mal super. Binz ist für mich ein ganz besonderer Turnierort", schwärmte Nationalspieler Jonathan Erdmann im vergangenen Jahr von der deutschen Ostsee-Urlaubsinsel. In besonderer Erinnerung dürfte das Turnier 2015 auch dem siegreichen Herren-Doppel Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms sein. Im Finale setzten sie sich gegen Björn Andrae und Marcus Popp mit 2:0 (21:18, 21:12) durch. Das Damenturnier entschied das Team Katharina Schillerwein/Cinja Till. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

