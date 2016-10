Sky Sport 2 17:15 bis 19:15 Handball Handball: Velux EHF Champions League Telekom Veszprém (H) - THW Kiel, Gruppenphase, 4. Spieltag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Der souveräne 28:25-Sieg bei den Dänen in Silkeborg ließ THW-Coach Alfred Gislason nach der knappen Barça-Pleite (25:26) eine Woche zuvor wieder strahlen. Im Gegensatz zum Spiel gegen die Katalanen schonte Gislason die Routiniers Steffen Weinhold und Domagoj Duvnjak und setzte auf die Jugend. "Die Jungen haben ihre Sache gut gemacht, ich wollte einiges testen", gab der Kieler Trainer zu. Keine Zeit für Experimente dürfte dagegen die nächste Partie gegen Veszprém bieten. Die Ungarn sorgten in der vergangenen Saison dafür, dass die "Zebras" im Final4 vorzeitig im Halbfinale ausschieden (28:31 n. V.). Können die Norddeutschen das ungarische Top-Team in deren Zuhause bezwingen? Komment. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie