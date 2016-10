Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Tauchgang mit dem Weißen Hai USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das Sozialverhalten von Weißen Haien ist bislang kaum erforscht. Doch wenn sich jemand mit den beeindruckenden Meeresräubern auskennt, dann Chris Fallows! Der Fotograf aus Südafrika taucht bereits seit 25 Jahren mit Haien und beobachtet dabei immer wieder bemerkenswerte Verhaltensweisen der Tiere. Jagen Weiße Haie wirklich allein? Oder schließen sie sich in Gruppen zusammen, um ihre Beute aus dem Hinterhalt anzugreifen? Fallows will genau diese Fragen beantworten und macht sich dafür selbst zum Köder: Im äußersten Süden Neuseelands, vor Edwards Island, lässt er sich 17 Meter tief bis zum Meeresgrund hinab - geschützt von einem mobilen Unterwasserkäfig, dem "WASP" . Hai-Experte Kina ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Air Jaws: Ring of Death Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 192 Min. Inside Nordkorea

Dokumentation

Das Erste 22:45 bis 00:15

Seit 87 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 23:00 bis 00:15

Seit 72 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 57 Min.