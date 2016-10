Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Die Flut kommt USA 2013 Stereo 16:9 Merken In Alaska herrscht Tauwetter und der Yukon tritt über die Ufer. Tanana steht die schlimmste Flut in der Geschichte bevor. Droht der Siedlung das Ende? Die Bewohner versuchen sich auf das Hochwasser vorzubereiten und treffen Vorsichtsmaßnahmen. Doch es gibt noch ein Problem: Die Bären erwachen aus der Winterruhe und finden in der Region nichts zu fressen. Deshalb kommen die Tiere auf der Suche nach Nahrung bis ins Dorf. Ein Hund wurde getötet - so etwas machen die Allesfresser nur, wenn sie sehr verzweifelt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Darren O'Hare (Narrator) Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou