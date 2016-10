Discovery Channel 10:15 bis 11:00 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Central Market Abu Dhabi USA 2010 Stereo 16:9 Merken Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, gehört zu den reichsten Städten Welt. 2006 wurde in der Metropole am Persischen Golf eines der kühnsten Bauvorhaben in Angriff genommen, das die Welt je gesehen hat. Das Herzstück dieses 370 Milliarden teuren Projekts ist der so genannte "Central Market" - eine fünf Hektar große Anlage in der 250 Jahre alten Altstadt. Drei gigantische Hochhaustürme - ein Hotel, ein Büro- und ein Wohngebäude - verbunden durch einen klassischen arabischen Markt im Erdgeschoss. Entworfen wurde der "Central Market" vom berühmten britischen Architekten Norman Foster. Dessen Bauwerke verbinden gekonnt futuristisches Design In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering