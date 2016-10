Discovery Channel 01:35 bis 02:20 Dokumentation Alte Baukunst neu entschlüsselt GB 2016 Stereo 16:9 Merken Hoch über Athen thront die Akropolis, eine der bekanntesten Stadtfestungen der Welt und Sinnbild des antiken Griechenlands. Der Gebäudekomplex befindet sich auf einem 150 Meter hohen Felsplateau, umfasst Tempel, Theater und Paläste und gehört aufgrund seiner historischen Bedeutung zum UNESCO-Weltkulturerbe. Eines der bedeutendsten Bauwerke der Akropolis ist der so genannte "Parthenon" , ein fast 2.500 Jahre alter Tempel, der zu Ehren der Göttin Athene errichtet wurde. In dieser Folge gehen Historiker der bewegten Vergangenheit der Akropolis auf den Grund und zeigen, wie es den genialen Baumeistern der Antike gelang, eines der größten Monumente der Menschheit zu errichten. D In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blowing Up History