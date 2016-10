Discovery Channel 21:45 bis 22:35 Dokumentation Clandestino - Das organisierte Verbrechen am Amazonas E 2015 Stereo 16:9 Merken Peru gilt als größter Kokainproduzent überhaupt. Schätzungen zufolge, werden in geheimen Labors jedes Jahr hunderte Tonnen der Droge hergestellt und anschließend in die ganze Welt exportiert. Das Problem: Die Coca-Anbaugebiete zwischen Anden und Amazonas sind kaum erschlossen und bettelarm - der ideale Nährboden für Korruption und Rauschgifthandel. Journalist David Beriain begibt sich auf eine gefährliche Spurensuche, um vor Ort mehr über die illegale Kokainproduktion zu erfahren. Dabei begegnet er Coca-Bauern, skrupellosen Drogenschmugglern sowie Militärs, die im Kampf gegen den "Narcotráfico" ihr Leben riskieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Clandestine Amazon