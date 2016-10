Discovery Channel 16:00 bis 16:45 Dokumentation Alaskan Bush People Neues Zuhause USA 2014 Stereo 16:9 Merken Bis das neue Haus der Browns fertig ist, wird die neunköpfige Familie in einer selbstgebauten Trapperhütte schlafen. Solche Domizile werden im Norden Alaskas seit Jahrhunderten von Fallenstellern benutzt. Während Noah Baupläne für die Unterkunft entwirft, kümmern sich Billys Söhne Matt und Gabe um die Vorräte. Die Brüder stechen mit einer Jolle in See, um Krebsfallen auszulegen. Diese Art der Nahrungsbeschaffung ist wesentlich einfacher, als Wild zu jagen, das einem leicht entwischt - wenn man weiß, wo man suchen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Altersempfehlung: ab 12