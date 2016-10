Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Alles für die Katz... und andere Schweinereien USA 2013 Stereo 16:9 Merken Schafe zu hüten ist eine Sache, Katzen dagegen haben ihren eigenen Willen. Die Haustiere gelten als eigenwillig und unabhängig. Doch die "Mythbusters" wollen das nicht so einfach hinnehmen. Eine gewisse Skepsis gehört bei ihnen sozusagen zur Berufsehre. Deshalb versuchen sie in dieser Episode einmal mehr das Unmögliche möglich zu machen. Auf einer Farm lernen Adam und Jamie zunächst bei einem Profi die Grundlagen im Umgang mit Tieren. Und anschließend geht es ins Katzengehege. Dort sollen acht Exemplare der Gattung nach ihrer Pfeife tanzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters