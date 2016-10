Discovery Channel 05:35 bis 06:20 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Aus Alt mach Neu GB 2013 Stereo 16:9 Merken Räumliche Wahrnehmung wird im Kopf erzeugt, denn unsere Augen sehen zweidimensional. Wer weiß, wie das Gehirn dabei vorgeht, der kann es gezielt zum Narren halten, so wie Brodio Breen beispielsweise. Mit seinen verblüffenden Videos hat der Hobby-Künstler im Internet schon mehr als 23 Millionen Klicks eingeheimst. Weitere Highlights dieser Episode: Singende Weingläser und ein ferngesteuertes Auto in Russland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned

