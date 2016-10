Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Die Abalonen-Taucher NZ 2013 Stereo 16:9 Merken Abalonen-Taucher Ian Proude hat unter Wasser schon einiges erlebt. Er kennt die Risiken, die im Ozean lauern, nur allzu genau. Doch vor sieben Jahren hat ein Buschfeuer Teile seiner Farm zerstört, seitdem machen ihm Schulden zu schaffen. Deshalb nimmt der 47-Jährige in dieser Folge gemeinsam mit seinem Skipper "Grunter" Kurs auf das berüchtigte "Katastrophen-Kap" . 1802 ereignete sich dort ein Schiffsunglück, bei dem acht Menschen ertranken. Trotzdem wollen die Männer an dem gefährlichen Spot Seeohren aus dem Meer fischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abalone Wars