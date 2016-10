Discovery Channel 21:45 bis 22:35 Dokumentation Verborgene Welten - Höhlenexpedition Puerto Rico USA 2010 Stereo 16:9 Merken Höhlenforscher haben eine Mission: Sie wollen der Erde ihre letzten verborgenen Geheimnisse entlocken. Doch weit verzweigte Tunnelsysteme, tiefe Felsspalten und klaustrophobisch enge Gänge sind alles andere als ein sicheres Forschungs-Terrain. In dieser verborgenen Welt kann nämlich schon der kleinste Fehltritt tödlich enden. Reißende Flüsse, meterhohe Steilwände und die schwierige Orientierung in völliger Dunkelheit machen eine Höhlen-Expedition zum äußerst riskanten Unternehmen. Professionelle Planung, hochwertige Ausrüstung und ein perfekt auf einander eingespieltes Team sind deshalb Grundvoraussetzungen. Diese Dokumentation begleitet Höhlenforscher Ben Eudy und seine erfahrene ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Descent