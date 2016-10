Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Trailblazers: Expedition Wissenschaft Rein ins Abenteuer GB 2016 Stereo 16:9 Merken "El Reventador" im Norden Ecuadors zählt zu den aktivsten Vulkanen der Erde. Expeditionsleiter Shaun Keilan führt ein Geologen-Team mitten in die Todeszone am explosiven Feuerberg. Ihre Mission: spezielle Sensoren am Kraterrand des Vulkans installieren! Mit Hilfe der Messergebnisse wollen die Forscher zuverlässige Prognosen über künftige Eruptionen ermöglichen. Auf Papua-Neuguinea startet Dschungel-Experte Gary Humphrey einen abenteuerlichen Trip in die grüne Hölle. Seine Gruppe besteht aus Biologen, die auf der Suche nach bislang unbekannten Tier- und Pflanzenarten sind. In Bolivien führt Survival-Experte Nick Koumalatsos ein Team aus Wissenschaftlern tief in den Amazona In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trailblazers Altersempfehlung: ab 12